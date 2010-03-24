В Україні вкрали базу даних Національного бюро Інтерполу

В Україні вкрадено і продано за 5 тис. дол. невстановленій особі електронну базу даних Національного центрального бюро Інтерполу.

Про це заявив колишній керівник НЦБ Інтерполу в Україні Ростислав ВЕРГЕЛЕС в інтерв`ю газеті "Сегодня"№ 65 (3489).

"Я не буду категоричним, але мої джерела цю інформацію підтверджують. Йдеться про базу реєстрації осіб, фірм, автомобілів і предметів мистецтва. Її нібито продали всього за 5 тисяч доларів одному пройдисвітові без певного роду занять. Більш того, начебто виписали йому посвідчення радника Інтерполу", - сказав він.

"В результаті, - зазначив Р.ВЕРГЕЛЕС, - багато «охоронних» фірм платять цій людині 150-200 доларів за одну перевірку по базі. Тим часом в цьому інформаційному банку даних (до речі, його вели з 1993 року!) є повні відомості про те, на яких підставах проводилися перевірки українського Інтерполу. Зокрема й про те, чому правоохоронці запитували в Бюро інформацію про конкретного суб`єкта - тобто, в чому конкретно підозрювали людину".

Коментуючи нинішню діяльність НЦБ, Р.ВЕРГЕЛЕС сказав, що йому часто доводиться чути від іноземних колег нарікання на те, що українське Бюро не бажає здійснювати жодних дій у напрямі співпраці. "Більш того, умудрилися «поховати» навіть домовленості з Євросоюзом про постачання коштовного високотехнологічного устаткування", - сказав екс-керівник. Пояснюючи це, Р.ВЕРГЕЛЕС припустив, що якийсь час бюро займалося "політичними замовленнями". "Крім того, за чутками, брало участь в бізнес-війнах. Наприклад, за винагороду від конкурентів здійснювали незаконні перевірки іноземних бізнес-структур", - додав він.