Прокуратура вимагає переміряти землі Ялтинського заповідника

Прокуратура наполягла на більш ретельному вимірюванні земель Ялтинського гірничо-лісового заповідника.

Як говориться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби наглядового відомства, погодившись з прокурорським протестом, Рада міністрів Криму скасувала рішення 2009 року про затвердження меж заповідника площею майже 14 тис. 485 гектарів.

Головне зауваження прокуратури було в тому, що в затверджених урядом матеріалах "не дістає необхідних документів, а деякі з них вимагають значного доопрацювання".

"Межі низки ділянок затверджені різними актами, в яких площа відрізняється на декілька гектарів. Розбіжності містяться в документах щодо територій Фороської, Масандрівської, Лівадійської, Гаспрінської і Алупкінської рад", - навела приклад прес-служба.

Прокуратура наполягає на перегляді питання про невключення в межі заповідника дев`яти гектарів на території Алупкінської ради і п`ятнадцяти - в районі плато Ай-Петрі, оскільки вони фактично перебувають в його користуванні.

"Уряд вжив заходів для приведення постанови у відповідність із законом", - повідомляє прес-служба прокуратури.