Бродський з Колесніковим хочуть вернути казино заради високої мети

Казино в Україні можуть бути відкриті в Автономній Республіці Крим, але гральних автоматів не буде.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

За його словами, за дорученням віце-прем`єр-міністра Бориса КОЛЕСНІКОВА готується законопроект з питань врегулювання діяльності казино в Україні з метою одержати кошти на підготовку і проведення в Україні чемпіонату з футболу Євро-2012.

М.БРОДСЬКИЙ відзначив, що даний проект закону передбачає плату за ліцензію в розмірі 5 млн. дол. Крім того, казино, згідно з документом, розміщуватимуться лише в п`ятизіркових готелях, а гральні автомати буде заборонено.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.