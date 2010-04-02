ЗМІ: Росія хоче володіти українською газовою трубою

Переговори про створення газотранспортного консорціуму за участю Росії і України зайшли в безвихідь. З цієї причини прем`єр-міністр Микола Азаров учора запропонував першому заступникові прем`єр-міністра РФ Ігорю Шувалову обмежитися участю в модернізації української ГТС. У "Газпромі" згодні брати участь у проекті газотранспортного консорціуму лише за умови покупки контрольного пакету акцій української ГТС, пише "Коммерсант` Україна".

Високопоставлене джерело Ъ в "Газпромі" пояснило, що компанія зацікавлена виключно в контрольному пакеті акцій ВАТ "Укртрансгаз", що експлуатує українські ГТС. "Нам потрібна власність, а не управління і контроль. Україна ж пропонує тільки участь на паритетних початках. Ми готові купити пакет акцій за гроші або в обмін на знижку в ціні на газ", - уточнив співбесідник.