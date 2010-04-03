Прокуратура вимагає заборонити «Чарівний струмочок» у школах Криму

Прокуратура Криму вимагає від Міністерства освіти й науки регіону заборонити використання в молодших класах шкіл посібника з легендою, зміст якої може розцінюватися прихильниками однієї зі світових релігій як образливий.

«Йдеться про посібник для позакласного читання для учнів початкових класів «Чарівний струмочок». Він включає легенду, в якій у негативній формі йдеться про одну зі світових релігій. Видання може образити релігійні почуття тих, хто сповідує цю релігію», - сказано в повідомленні наглядового відомства, текст якого передано УНІАН.

Видання не входить в перелік рекомендованих для школи підручників і посібників, тобто не пройшло науково-методичну експертизу.

Прокуратура внесла припис в Міносвіти Криму з вимогою "вилучити посібник і заборонити його використання".

У повідомленні прес-служби наглядового відомства не уточнюється, яка релігія мається на увазі.