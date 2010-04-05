На Житомирщині медики врятували чоловіку повністю відірвану руку

У Бердичеві Житомирської області медики провели унікальну операцію, врятувавши чоловіку повністю відірвану руку.

Про це в інтерв’ю бердичівському телеканалу «Вік» повідомив завідувач ортопедичного відділення Бердичівської міської лікарні Микола ЧЕРЕВКО.

За його словами, «унікальну операцію провели бердичівські медики 23 березня за участю своїх житомирських колег: жителю села Бистрик Бердичівського району вони врятували руку».

Як повідомив М.ЧЕРЕВКО, «коли постраждалого привезли до лікарні, кінцівку з тулубом з’єднував лише невеличкий шматок шкіри». «Однак Анатолію - лише 36 роки, та й рука права, тому лікарі вирішили ризикнути», - додав А.ЧЕРЕВКО.

Він також уточнив, що «на операційному столі у хворого було виявлено перелом обох кісток правого передпліччя, розрив усіх м’язів-згиначів і розгиначів, а також пошкодження судинно-нервового пучка, зокрема, повний розрив променевої артерії».

А.ЧЕРЕВКО зазначив, що хворий залишається у лікарні. Його стан медики розцінюють як середньої важкості. Він наголосив, що лікарі мають усі підстави сподіватися на те, що руку буде врятовано, а 80% її функцій збережуться.