У святі "Великодня писанка" брали участь майстрині з 12 областей

У Вінниці в концертній залі обласної філармонії «Плеяда» сьогодні відкрилося Всеукраїнське свято народного мистецтва «Великодня писанка».

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні з питань внутрішньої політики у справах засобів масової інформації та зв’язків із громадськістю Вінницької облдержадміністрації.

В урочистостях взяли участь відомі майстрині з 12 областей України: Київської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Житомирської, Рівненської, Одеської, Полтавської, Запорізької, Херсонської та Волинської.

Сцену прикрашали Великодні кошики, наповнені пасками й різнокольоровими писанками. Також серед декорацій були роботи багатьох майстрів, зокрема писанки, вироби з лози, бісеру та українські вишиванки.

Учасниками свята були чимало дитячих творчих колективів.