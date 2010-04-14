Погода на завтра: на Київщині уночі - заморозки

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, у західних та Вінницькій областях дощі, у Карпатах та на Закарпатті місцями сильні, на решті території без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на Закарпатті до 9° тепла, в Україні, крім західної частини, на грунті, а на сході місцями і в повітрі приморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6 тепла, на грунті заморозки 0-3°, вдень 12-17° тепла. У Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.