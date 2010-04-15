Біля Посольства США у Києві міліція розстріляла старі капці

Сьогодні вранці у Києві біля Посольства США в Україні на вул. Коцюбинського, 10, міліція знешкодила залишений кимсь підозрілий пакунок.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, підозрілий пакунок сьогодні вранці о 9.45 виявила охорона посольства неподалік огорожі будівлі, про знахідку негайно повідомила до міліції.

Працівники вибухотехнічної служби, які виїхали на місце виклику, за допомогою «водної гармати» знешкодили підозрілий предмет.

Після цього під час огляду виявилося, що в поліетиленовому пакеті знаходились старі капці та кілька бутербродів.