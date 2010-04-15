Міну 1940 р. виявили на 3-метровій глибині біля пансіонату

Донну якірну міну радянського виробництва, знайдену в морі за п`ятдесят метрів від берега поблизу пансіонату в Бахчисарайському районі Криму, знищили сьогодні піротехніки МНС.

Як повідомила прес-служба Кримського управління МНС, перевіряючи акваторію пляжу у селі Піщане, водолази міністерства знайшли міну 1940 року випуску на триметровій глибині неподалік від берега.

«На березі в цьому місці сталося обвалення залізобетонних конструкцій. Штормом міна, що піднялася з дна моря, могла вдаритися об залишки плит, внаслідок чого міг прогриміти вибух», - йдеться у повідомленні.

Піротехніки підірвали міну там, де її знайшли. На час операції близько півсотні працівників пансіонату, розташованого за п`ятдесят метрів від пляжу, евакуювали.