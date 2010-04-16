Нафтогаз у січні-березні скоротив платежі до бюджету на 24%

Підприємства, що входять до структури НАК "Нафтогаз України", у січні-березні ц.р. скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 24,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року до 9 млрд. 309,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

У повідомленні наголошується, що в цілому, підприємства, що відносяться до Мінпаливенерго, у січні-березні ц.р. скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 19,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 11 млрд. 431,1 млн. грн., у т.ч. до Держбюджету – 10 млрд. 782,9 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства, що входять до структури НАК "Нафтогаз України", збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 59,5%, порівняно з 2008 роком до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

У цілому, підприємства, що відносяться до Мінпаливенерго, у 2009 році збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 47,1%, порівняно з 2008 роком до 48 млрд. 409,4 млн. грн., в т.ч. до Держбюджету – 47 млрд. 369,4 млн. грн.