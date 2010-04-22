Базування ЧФ приверне до Криму російські інвестиції

Продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на українській території до 2042 року, передбачене підписаною Президентами РФ і України угодою, дозволить залучити інвестиції в кримський регіон і сприятиме його розвитку, вважає голова Верховної Ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ.

«У зв`язку з тим, що (флотська) угода передбачає серйозні інвестиції Росії в різні об`єкти інфраструктури, розташовані не тільки в Севастополі, але й на території всієї автономії, досягнута домовленість про продовження перебування ЧФ в Криму дасть потужний поштовх соціально-економічному розвитку кримського регіону», - йдеться в коментарі кримського спікера, текст якого передала УНІАН його прес-секретар Алла ГОРЕВА.

В.КОНСТАНТИНОВ вважає, що домовленості РФ і України «зміцнять елемент стабільності» як у Чорноморському регіоні в цілому, так і в Криму зокрема.

Керівник кримського парламенту назвав підписання угоди «мудрим рішенням» лідерів РФ і України.

«Вона (угода) стала підсумком величезної роботи ЯНУКОВИЧА, що дозволила зробити гігантський прорив у відносинах з Росією, які протягом останніх п`яти років, на жаль, тільки руйнувалися», - сказав В.КОНСТАНТИНОВ.