Податківці вилучили у Чернівцях 36 ігрових автоматів

36 ігрових автоматів, що використовувались безпосередньо за призначенням в одному із розважальних закладів Чернівців, виявили працівники податкової міліції ДПА у Чернівецькій області в ході оперативно-розшукових заходів.

Як повідомили УНІАН у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Чернівецькій області, власником забороненого устаткування виявився місцевий житель.

Ігрові автомати орієнтовною вартістю 720 тисяч гривень вилучено.