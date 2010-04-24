Податківці вилучили у Чернівцях 36 ігрових автоматів
17:13, 24 квітня 2010Суспільство
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Використовувались за призначенням
36 ігрових автоматів, що використовувались безпосередньо за призначенням в одному із розважальних закладів Чернівців, виявили працівники податкової міліції ДПА у Чернівецькій області в ході оперативно-розшукових заходів.
Як повідомили УНІАН у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Чернівецькій області, власником забороненого устаткування виявився місцевий житель.
Ігрові автомати орієнтовною вартістю 720 тисяч гривень вилучено.
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