Податківці вилучили у бутіках велику партію елітних швейцарських годинників

Співробітники податкової міліції вилучили у низці найбільших бутіків Києва велику партію елітних швейцарських годинників і коштовностей, які реалізовувалися без відповідних документів.

Як повідомили у прес-службі ДПА у м. Києві, це, зокрема, годинники таких марок, як «Blancpain», «Breguet» та інші вартістю від 100 тис. грн. до 2 млн. грн. за одиницю.

Документів на товар у осіб, які назвалися його власниками під час перевірки, не виявилося.

Вартість вилученого, за попередніми підрахунками, склала “мільйони гривень”, зазначається в повідомленні.

Наразі зібрані матеріали передано до Служби безпеки України для перевірки законності ввезення на територію України даних виробів.

Аналогічну партію тиждень тому було вилучено у Львові.