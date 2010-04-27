У Донецьку за голови грабіжників банку обіцяють 100 тисяч грн.

У Донецьку за піймання злочинців, які скоїли збройне пограбування банку, оголошено винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Керівництво міліції Донецької області просить жителів регіону надати допомогу в розкритті розбійного нападу, скоєного 14 квітня на банк у Донецьку.

В облУВС нагадали, що двоє чоловіків увірвалися в приміщення «Правекс-банку», розташоване в Донецьку на вулиці Артема, 173а, з автоматичної зброї провели декілька пострілів у підлогу й оволоділи великою сумою грошей.

Обидва грабіжники - спортивної статури, зростанням до 190 см, віком до 30 років. Один з них шкутильгає на ліву ногу.

Керівництво обласної міліції просить телефонувати цілодобовій міліційній лінії «Громадянська позиція» - 0-800-505-102 або 102.