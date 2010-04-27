Янукович повернувся до Києва зі Страсбурга

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повернувся зі Страсбурга (Франція), де перебував із одноденним робочим візитом, до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, президентський літак приземлився в аеропорту Бориспіль.

Як повідомляв УНІАН, у Страсбурзі В.ЯНУКОВИЧ брав участь у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи. Він, зокрема, виступив перед депутатами ПАРЄ, а також зустрівся з Президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ, генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛЕНДОМ, керівником Секретаріату Венеціанської комісії Джанні БУКІККІО.

Виступаючи перед депутатами ПАРЄ В.ЯНУКОВИЧ, зокрема, заявляв, що Голодомор 1932-1933 років в Україні не можна визнавати геноцидом; що більшість українців виступають проти героїзації Степана Бандери і Романа Шухевича; а також що українське суспільство не проти угоди з Росією щодо продовження базування ЧФ у Криму.

Крім того, він повідомив, що найближчим часом має намір поставити питання про доцільність членства України в Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) – регіональному об`єднанні чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова.