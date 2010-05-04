Податківці розібрали на запчастини "Ниву" на штрафмайданчику

Прокуратура міста Суми порушила кримінальну справу за фактом незаконного привласнення службовими особами податкової міліції Державної податкової інспекції в обласному центрі деталей та агрегатів автомобіля ВАЗ-21213 «Нива».

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прокурора відділу прокуратури Сумської області Анатолія ПИРХИ, цей автомобіль був виявлений співробітниками Державної прикордонної служби України в прикордонній смузі під час проведення заходів, спрямованих на запобігання незаконному перетину державного кордону. Автомобіль був переданий для зберігання на штрафмайданчик міської ДПІ. Але кілька податківців буквально «рознесли» автівку по запчастинах: від неї залишився лише каркас.

Дізнавшись про це, власник транспортного засобу звернувся до прокуратури. Наразі правоохоронці з’ясовують, хто конкретно причетний до злочину і чи залишили зловмисники деталі автомобіля собі, чи продали.

Стаття, за якою порушено кримінальну справу, передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Справа перебуває у провадженні слідчого прокуратури м. Суми.