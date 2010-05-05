Київська міліція закрила порносайт

У столиці працівники Управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, припинили діяльність торрент-сайту, з якого розповсюджувалося порнографічне відео.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві, це перший в Україні подібний випадок.

Під час оперативних заходів до УБЗПТЛ надійшла інформація, що певний приватний підприємець у сфері інтернет-продаж є власником сайту, з якого можна без будь-яких обмежень отримати фото та відео порнографічного змісту. Оперативникам вдалося встановити місце розташування сервера та затримати його власника, 35-річного киянина.

Зі слів затриманого, сайт він створив 2008 року саме для розповсюдження продукції порнографічного характеру між зареєстрованими користувачами сайту. Сайт містив тематичні розділи. Наприклад, «Зарубежные порнофильмы», «Русские порнофильмы», «Зарубежные порноролики», «Русские порноролики», «Нетрадиционное порно» тощо.

Наразі сервер вилучено, сайт припинив існування. За попередніми висновками фахівців, інформація, яка міститься на вилученому сервері, справді має порнографічний характер. Наразі призначено низку експертиз, які повною мірою дадуть оцінку цій фото- та відео продукції.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про розповсюдження відеопродукції порнографічного змісту. Санкція цієї статті передбачає покарання до п’яти років ув’язнення з конфіскацією відповідних творів та обладнання. Триває слідство.