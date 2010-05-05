У Могилів-Подільську прокурора збили скутером та всадили ніж у живіт

4 травня близько 23.00 у Могилів-Подільську районну лікарню з ножовими пораненнями було госпіталізовано новопризначеного прокурора Козятинського району Вінницької області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Вінницькій області.

Працівники міліції оперативно затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Ним виявився 20-річний житель Могилів-Подільського, який раніше засуджувався за скоєння розбійного нападу.

За попередніми даними, зловмисник, перебуваючи у нетверезому стані за кермом скутера, скоїв наїзд на прокурора, після чого між чоловіками виникла суперечка. Зловмисник двічі вдарив прокурора ножем у живіт.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 121 ч. 1 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Розслідування триває.