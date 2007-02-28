У Києві почали друкувати рахунки з новими комунальними тарифами

У Головному інформаційно-обчислювальному центрі Київської міськдержадміністрації почали друкувати рахунки з платежами за новими тарифами на житлово-комунальні послуги (збільшеними з 1 грудня 2006 р. максимум удвічі).

Про це пише газета «Киевские ведомости» (№44 від 28 лютого).

За словами заступника директора Центру Валерія КОНОНЦЯ, кияни почнуть одержувати рахунки з 5 березня. Комунальні платежі будуть перераховані за три місяці – грудень, січень і лютий.

«Якщо ви платили всі три місяці за новими тарифами, то різницю вкажуть як переплату і врахують її в черговій платіжці, - пояснив В.КОНОНЕЦЬ. – Якщо ви з грудня зовсім не платили, вам вкажуть борг за три місяці. Це і є повний рахунок за новими тарифами. Якщо ж одержані рахунки оплачувалися частково, відсутню суму впишуть у графу «борг».

Складнощі, за його словами, можуть виникнути тільки в тих, хто встановив лічильники на воду. Їм доведеться робити перерахунок самостійно.