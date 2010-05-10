Для захисту євро потрібний стабілізаційний фонд

Міністри фінансів країн Європейського союзу розглянуть питання про створення стабілізаційного фонду ЄС для захисту євро. Керівники фінансових відомств мають затвердити план, ухвалений два дні тому на саміті голів урядів 16 країн зони євро щодо захисту європейської валюти, передає Associated Press. При цьому в рамках створення фонду пропонується збільшити об`єм доступної фінансової допомоги країнам єврозони до 60 млрд євро, яка поширюватиметься на все 27 країн Євросоюзу. Нині час ліміт допомоги країнам, що опинилися в складних фінансових умовах, обмежений 50 млрд євро.

Наголошується, що не всі сторони дотримуються єдиної думки з цього питання. Зокрема, британський міністр фінансів Алістер Дарлінг заявив, що Великобританія не збирається підтримувати пропозицію про створення стабілізаційного фонду для захисту євро. На його думку, створення подібного фонду стосується виключно 16 країн, що використовують євро як свою валюту. Британія до таких не входить.

На екстреній зустрічі в Брюсселі, нагадує РосБізнесКонсалтинг, присутні міністри фінансів 27 країн Євросоюзу.