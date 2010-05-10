Світова економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вважає, що світова економіка відновлюється набагато швидше, ніж очікувалося, і вітає рішення Єврогрупи створити стабілізаційний фонд у розмірі 60 мільярдів євро в рамках механізму захисту фінансової стабільності в ЄС, повідомляє Франс Пресс з посиланням на керівника ЄЦБ Жан-Клода Тріше.

"У нас є відчуття, що відновлення світової економіки не тільки триває повним ходом, але також на глобальному рівні прискорюється", - цитує агентство слова Тріше, який додав, що аналіз "показує, що сьогоднішні дані (щодо відновлення) кращі, ніж очікувалося".

Кажучи про рішення Єврогрупи щодо фінансової стабільності ЄС, Тріше зазначив "крайню важливість" цього рішення.

Міністри фінансів 16 країн зони євро (Єврогрупа), нагадує РІА "Новости", схвалили 10 травня механізм захисту фінстабільності в єврозоні і Євросоюзі в цілому. За словами міністра фінансів головуючої в Європі Іспанії Елени Сальгадо, йдеться про створення стабілізаційного фонду в 60 мільярдів євро.

За необхідності сума цих коштів може бути збільшена до 440 мільярдів євро, які виділятимуться країнами єврозони для позик членам ЄС, які цього потребуватимуть, під 5%.