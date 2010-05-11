У Херсонській області 58-річна жінка потрапила до реанімації після укусу змії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, жителька селища Очаківське Голопристанського району у полі наступила на змію, яка вкусила її у ногу.

Постраждалу було госпіталізовано до районної лікарні 9 травня. Вона перебуває у стані середньої тяжкості у реанімації.