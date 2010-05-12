Тепер судову повістку можна отримати просто в суді

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до статей 74 і 191 Цивільного процесуального кодексу України щодо вручення судової повістки”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 289 із 384 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України. Змінами передбачається, що у разі відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді, суд, на прохання особи, яка є учасником цивільного процесу, вручає їй судову повістку безпосередньо в суді.