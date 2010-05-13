Затримали банду, яка пограбувала десятки приватних новобудов

Правоохоронці Чернівецької області затримали потужне злочинне угрупування, до складу якого входили 11 осіб, які спеціалізувалися на грабежах приватних новобудов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Управління МВС України у Чернівецькій області полковник міліції Микола ХАРАБАРА.

За його словами, злочинці обирали новобудову, де вже було проведено усі інженерні комунікації, встановлено сантехнічне та інше обладнання. За незначний проміжок часу зловмисники демонтували усе обладнання, у т. ч. труби, вікна та двері. З окремих новобудов їм вдавалося винести майна на 300-400 тисяч гривень.

Як відзначив М.ХАРАБАРА, керівник цієї злочинної групи вже 9 разів потрапляв за грати і загалом відсидів у місцях позбавлення волі 28 років.

17 злочинів, вчинених цією групою, правоохоронці вже довели, однак розслідування триває. За попередніми даними, встановлено причетність цих злочинців ще до 40 злочинів. При обшуку у них вилучено 4 вантажівки вкраденого майна, яке злочинці не встигли реалізувати.

Загалом, з початку 2010 року правоохоронці області виявили 5 організованих злочинних груп, у т.ч. три з міжнародними зв’язками, а одна – з корумпованими. Дві із цих груп скоювали злочини загальнокримінального спрямування, три – економічного.

Доведено причетність цих угрупувань до 40 злочинів, з яких 19 – загальнокримінального, 21 – економічного спрямування.