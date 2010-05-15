Нафтогаз замириться з РосУкрЕнерго та відшкодує збитки?

НАК «Нафтогаз України» розглядає можливість укладення мирової угоди з «РосУкрЕнерго» і відшкодування останній 11 млрд. кубометрів газу в товарному вираженні.

Про це пише “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела.

Крім того, за даними видання, «Нафтогаз» також розглядає можливість визнати незаконність вилучення у РУЕ 11 млрд. кубометрів без визнання і виплати штрафних санкцій. Але замість цього «Нафтогаз» повинен буде компенсувати розмір ринкового збитку, завданого РУЕ.

В уряді України і НАК «Нафтогаз України» газеті не надали коментарів щодо інформації про можливе відшкодування РУЕ 11 млрд. кубометрів газу і підписання мирової угоди.

Як повідомлялося, цей обсяг газу був вилучений НАКом у РУЕ в 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАКом і «Газпромом» в січні 2009 року «РосУкрЕнерго» було виключено зі схеми постачань газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% РУЕ.

В даний час, за інформацією «ДТ», за позовом РУЕ в Україні працює експертна група, покликана визначити розмір ринкового збитку, нанесеного швейцарській «РосУкрЕнерго».

Чергове слухання справи «Нафтогаз» - «РосУкрЕнерго» в Арбітражному інституті при Торговій палаті Стокгольма призначено на 17 травня 2010 року.

У справі «РосУкрЕнерго» проти «Нафтогазу України» вже відбулися два слухання по суті справи (у червні-липні 2009 року і в січні 2010-го) і декілька процесуальних слухань.

На початку квітня Стокгольмським арбітражним судом було ухвалено проміжне рішення про відшкодування НАКом компанії «РосУкрЕнерго» 197 млн. дол.