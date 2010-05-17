У Києві на хабарі піймали відразу двох чиновників

У Києві працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС викрили заступника начальника відділу та радника голови однієї з райдержадміністрацій столиці, котрі вимагали 9 тис. дол. хабара від директора ТОВ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, посадовців було затримано під час одержання частини хабара в сумі 3 тис. доларів. Гроші вони вимагали за сприяння в наданні дозволу на функціонування об’єкту торгівлі.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.