У Києві на хабарі піймали відразу двох чиновників
13:09, 17 травня 2010Суспільство
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Порушили кримінальну справу
У Києві працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС викрили заступника начальника відділу та радника голови однієї з райдержадміністрацій столиці, котрі вимагали 9 тис. дол. хабара від директора ТОВ.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, посадовців було затримано під час одержання частини хабара в сумі 3 тис. доларів. Гроші вони вимагали за сприяння в наданні дозволу на функціонування об’єкту торгівлі.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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