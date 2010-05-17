Янукович сподівається, що Україна і Росія створять ряд СП

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що Україна і Росія створять ряд спільних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ за результатами їхніх переговорів.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що завтра в Києві відбудеться українсько-російський бізнес-форум. Він сподівається, що представники бізнесу двох країн висловлять свої думки з тих чи інших питань, і там, де буде зрозуміло, що об`єднання тих чи інших напрямів служитиме розвитку, звучатимуть пропозиції створити спільні підприємства, холдинги, які спільно працюватимуть і доповнюватимуть один одного.

В.ЯНУКОВИЧ сподівається, що такі спільні підприємства сприятимуть не лише розвитку економік двох країн, але й робитимуть їх конкурентоспроможними.