Росія і Україна створюють СП з продажу літаків «Ан»
14:23, 18 травня 2010Суспільство
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Президенти беруть участь у бізнес-форумі
Росія та Україна створюють СП із продажу та післяпродажного обслуговування літаків «Ан». Про це повідомив голова Об`єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) Олексій ФЕДОРОВ на Українсько-російському бізнес-форумі, в якому беруть участь президенти двох країн, передає РІА «Новости».
«Ми домовилися з нашими колегами створити спільне підприємство із закупівлі матеріалів і комплектуючих виробів, із продажу та післяпродажного обслуговування літаків марки «Антонов», - сказав О.ФЕДОРОВ.
«Сподіваюся, що найближчим часом це реалізуємо й зможемо доповісти урядам наших країн про ці кроки», - додав голова ОАК.
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