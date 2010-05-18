Росія і Україна створюють СП з продажу літаків «Ан»

Росія та Україна створюють СП із продажу та післяпродажного обслуговування літаків «Ан». Про це повідомив голова Об`єднаної авіабудівної корпорації (ОАК) Олексій ФЕДОРОВ на Українсько-російському бізнес-форумі, в якому беруть участь президенти двох країн, передає РІА «Новости».

«Ми домовилися з нашими колегами створити спільне підприємство із закупівлі матеріалів і комплектуючих виробів, із продажу та післяпродажного обслуговування літаків марки «Антонов», - сказав О.ФЕДОРОВ.

«Сподіваюся, що найближчим часом це реалізуємо й зможемо доповісти урядам наших країн про ці кроки», - додав голова ОАК.