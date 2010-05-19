США пропонують захисний механізм від паніки на біржах

Американські регулятори запропонували захисний механізм, щоб уникнути подій 6 травня, коли на охоплених панікою біржах індекс Dow Jones за лічені хвилини звалився майже на 1.000 пунктів - небачену величину в історії фінансової столиці США, повідомляє кореспондент РІА “Новости”.

Комісія з бірж і цінних паперів та Комісія з торгівлі товарними ф`ючерсами у вівторок увечері оприлюднили попередні підсумки розслідування подій 6 травня, коли протягом хвилин фінансовий ринок США втратив трильйон доларів - так оцінила глибину падіння компанія Wilshire International, яка займається статистикою Волл-стріту.

Як пропонують регулятори, торги припинятимуться на всіх біржах США на п`ять хвилин у разі різкого падіння основних індексів більш ніж на 10%. Це дозволить ринку ухвалити більш зважені рішення і забезпечить від необгрунтованого обвалу акцій.

"Я вважаю, що пауза на торгах приватними акціями на всіх біржах допоможе обмежити надволатильність", - зазначено в заяві голови Комісії з ринків і цінних паперів Мері Шапіро.

Раніше вона провела консультації з керівниками шістьох основних торгових майданчиків США.

Останні роки на біржах США кілька разів виникала паніка, пов`язана з технічними збоями або помилками в комп`ютерних системах.

"Пауза проти паніки" на торгах поки що офіційно не затверджена, і Шапіро не повідомила, коли новий механізм буде введений в дію. Проте "обкатка" пілотного проекту має бути завершена в грудні 2010 року.

Обвал на Волл-стріт 6 травня провідні фінансові аналітики назвали інцидентом, який ще треба розслідувати. Попередні підсумки, оприлюднені у вівторок, не містили конкретних причин і вказівки на винних. Передбачається, що спровокувати паніку могла сукупність об`єктивних і технічних чинників.

"Ми не одержали свідчень того, що причиною послужила технічна помилка, діяльність хакерів або терористів, хоча не можемо повністю виключити жодну з цих версій", - йдеться в попередніх підсумках розслідування.

Деякі аналітики гарячим слідом пояснили неймовірний біржовий стрибок тим, що один з трейдерів найбільшого біржового гравця на головному дилінгу переплутав, оголошуючи продаж, мільйони з мільярдами, і це потягло рефлекторну ланцюгову реакцію скидання акцій на тлі стурбованості європейською ситуацією, пов`язаною з боргами Греції.