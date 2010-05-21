При затриманні підозрюваний вдарив міліціонера пістолетом

У Кременчуці під час затримання чоловік відкрив стрілянину по співробітниках міліції

Кременчук. 21 травня. УНІАН. У Кременчуці співробітники міліції затримали молодого чоловіка, який стріляв у міліціонера

Про це УНІАН повідомила прес-офіцер Кременчуцького міського управління міліції Ганна ВОЛЮВАЧ.

За її словами, міліціонери, патрулюючи місто, зупинили підозрілого молодика. Проте він занервував і став тікати від міліціонерів. Міліціонери почали переслідування. «Під час переслідування хлопець почав стріляти у бік лейтенанта міліції Юрія СКРИЛЯ. Коли міліціонери затримували зловмисника, той встиг завдати міліціонерові тілесні ушкодження в область голови рукояткою пістолета», - повідомила Г.ВОЛЮВАЧ.

Вона також повідомила, що затриманим виявився 27-річний житель Кременчука, який раніше вже притягувався до відповідальності за здійснення низки крадіжок.

У затриманого міліціонери вилучили газовий пістолет марки «Шмайсер» без будь-яких дозволів на його носіння і використання.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.