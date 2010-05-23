До Сум привезли Курську Корінну ікону Пресвятої Богородиці

22 травня до Спасо-Преображенського кафедрального собору міста Суми було доставлено Курську Корінну ікону Пресвятої Богородиці «Знамення».

Як передає кореспондент УНІАН, вклонитися Їй і попросити заступництва у Божої Матері до обласного центру прибули паломники з усієї України, а також із Росії, Молдови та Білорусі.

Зустрічали святиню на площі Незалежності обласного центру єпископ Сумський та Охтирський УПЦ МП ЄВЛОГІЙ, священнослужителі, керівники області і тисячі вірян.

На пам’ять про прибуття святині до Сум на площі Незалежності на місці колись зруйнованого Миколаївського храму тимчасово встановили поклонний хрест, який сьогодні було освячено. Тут же відбулась урочиста зустріч чудотворної ікони, яку потім перенесли до Спасо-Преображенського кафедрального собору.

23 травня, у день Святої Трійці, і 24 травня, у день Святого Духу, у Спасо-Преображенському соборі відслужать святкові Божественні літургії за участю запрошених архієреїв, гостей у священному сані та настоятелів сумських храмів. 25 травня після Божественної літургії відбудеться хресний хід і проводи ікони на кордоні Сумської та Курської областей.

У своєму архіпастирському посланні сумчанам єпископ ЄВЛОГІЙ зазначив, що чудотворна ікона до Сум прибула вдруге. Вперше це сталося у 1687 році під час збору російської армії перед походом на Крим. Тоді ікону зустріли козаки на чолі з полковником Герасимом Кондратьєвим. У Сумах вона знаходилася до початку походу. Списки з ікони отримали всі полки, які вирушали у похід, у тому числі Сумський та Охтирський.

У 2009 році після 90-річної відсутності чудотворна ікона побувала у Москві та Курську.

До України святиня прибула з благословення Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА і перебуватиме лише у двох містах – Києві та Сумах.

У Сумах ікона перебуватиме чотири дні. На весь цей час міська влада обмежила пересування по деяких пішохідних вулицях, де розставлені турнікети. У посиленому режимі поблизу собору нестимуть службу правоохоронці, крім того, там повністю перекрито рух автотранспорту.

Для пасажирського транспорту Сум зроблено об’їздні маршрути.

Як повідомляв УНІАН, Сумська міська рада заборонила продавати алкогольні напої та пиво в центрі міста з 22 по 24 травня, і згідно з рішенням, прийнятим на позачерговій сесії міськради, цілодобовий продаж алкоголю і пива заборонено одночасно 23-м підприємствам торгівлі і ресторанного господарства, що знаходяться в центральній частині обласного центру.