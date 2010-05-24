Українці Європи вимагають від влади дотримання Конституції (фото)

Українці, які живуть в країнах-членах Європейського Союзу, 23 травня провели віче, під час якого висловили стурбованість діями нової влади в Україні.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив голова Християнського товариства українців Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

За його інформацією, цей загальноєвропейський захід ініціювали Християнське товариство українців Італії, Громадянська ініціатива українців у Польщі, Спілка українців у Португалії та Українська громада в Іспанії. До проведення акції активно долучився Європейський конгрес українців, що об’єднує українські організації у 23-х країнах Європи.

”Вибір дати віча був невипадковим. Власне, на Зелені свята у 1979 році під час свого першого візиту до Польщі Папа Римський Іван Павло ІІ молився про зіслання Святого Духа на цю країну, поневолену комунізмом. Ця подія вважається початком глобальних змін у Центрально-Східній Європі”, - зазначається у повідомленні, текст якого передано УНІАН.

Головна мета віча – донести до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України позицію українців Європи щодо останніх кроків влади, а також озвучити її широкій громадськості країн проживання.

“Всеєвропейське віче є громадською ініціативою українських громад Європи і не має жодного стосунку до політичних партій в Україні», - наголошується у повідомленні.

Приводом до скликання віча стала стурбованість українців Європи останніми діями влади в економічній, політичній та гуманітарній сферах.

На прохання громад в українських церквах різних конфесій відбулися богослужіння за Україну та за просвітлення Святим Духом української влади і народу.

У другій половині дня в Мюнхені, Римі, Лісабоні, Афінах, Варшаві, Флоренції, Мадриді, Таллінні та інших великих містах Європи відбулися народні віча. Це була перша скоординована протестна акція українців за кордоном, яка одночасно відбувалась у такій кількості міст.

Учасники акції також схвалили спільне звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

“Методи правління та провальна політика нової української влади ставлять під сумнів існування України як незалежної держави. За три місяці президентства В.ЯНУКОВИЧА практично вся влада зосередилася в одних руках. Несприйняття цієї політики половиною виборців ігнорується. Новий Президент, всупереч своїм передвиборчим обіцянкам, навіть не намагається стати Президентом всієї України», - йдеться у зверненні.

Українці Європи зазначили, що неможливо назвати політикою національних інтересів дії нової української влади, зокрема, обмін продовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі на “примарні” знижки на газ, консолідація влади і створення парламентської більшості “на незаконній індивідуальній основі”, кримінальне переслідування політичних опонентів, згортання свободи слова, призначення міністром освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА, а також встановлення у Запоріжжі пам’ятника Йосипу Сталіну.

“Сьогодні загроза незалежності України велика, як ніколи раніше. Ці дії можуть призвести до повного знищення Української держави, громадянського суспільства і культури.

Ми, громадяни України та етнічні українці, перебуваючи далеко від рідної землі, залишаємося частиною українського народу і не будемо стояти осторонь суспільних процесів, які відбуваються на Батьківщині”, - наголосили учасники віча.

Вони висловили протест проти антиукраїнських дій влади і вимагають припинити порушення Президентом, прем’єр-міністром та Верховною Радою положень Конституції та законів України, оскаржити в Конституційному Суді та денонсувати угоду з Росією про продовження строку базування Чорноморського флоту РФ у Криму, офіційного спростування заяви Президента В.ЯНУКОВИЧА в Парламентській Асамблеї Ради Європи про те, що Голодомор 1932-1933 років не може вважатися геноцидом українського народу, припинити всі дії з поглинання стратегічних об’єктів української економіки Росією чи будь-якою іншою країною.

Українці Європи також вимагають припинити згортання свободи слова в Україні, не допускати кримінального переслідування політичних опонентів, забезпечити виконання статті 10 Конституції України про державну мови в усіх сферах життя, розпочати та провести реформи судової системи, економіки, системи охорони здоров’я, соціальної сфери.

Фото надані учасниками та організаторами віче