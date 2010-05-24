Українці Європи вимагають від влади дотримання Конституції (фото)
Привід - стурбованість останніми діями
Українці, які живуть в країнах-членах Європейського Союзу, 23 травня провели віче, під час якого висловили стурбованість діями нової влади в Україні.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив голова Християнського товариства українців Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.
|Учасники народного віче у Варшаві.
”Вибір дати віча був невипадковим. Власне, на Зелені свята у 1979 році під час свого першого візиту до Польщі Папа Римський Іван Павло ІІ молився про зіслання Святого Духа на цю країну, поневолену комунізмом. Ця подія вважається початком глобальних змін у Центрально-Східній Європі”, - зазначається у повідомленні, текст якого передано УНІАН.
Головна мета віча – донести до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України позицію українців Європи щодо останніх кроків влади, а також озвучити її широкій громадськості країн проживання.
“Всеєвропейське віче є громадською ініціативою українських громад Європи і не має жодного стосунку до політичних партій в Україні», - наголошується у повідомленні.
Приводом до скликання віча стала стурбованість українців Європи останніми діями влади в економічній, політичній та гуманітарній сферах.
|Віче у столиці Греції Афінах
На прохання громад в українських церквах різних конфесій відбулися богослужіння за Україну та за просвітлення Святим Духом української влади і народу.
У другій половині дня в Мюнхені, Римі, Лісабоні, Афінах, Варшаві, Флоренції, Мадриді, Таллінні та інших великих містах Європи відбулися народні віча. Це була перша скоординована протестна акція українців за кордоном, яка одночасно відбувалась у такій кількості міст.
Учасники акції також схвалили спільне звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.
“Методи правління та провальна політика нової української влади ставлять під сумнів існування України як незалежної держави. За три місяці президентства В.ЯНУКОВИЧА практично вся влада зосередилася в одних руках. Несприйняття цієї політики половиною виборців ігнорується. Новий Президент, всупереч своїм передвиборчим обіцянкам, навіть не намагається стати Президентом всієї України», - йдеться у зверненні.
|Учасники акції протесту в Римі
Українці Європи зазначили, що неможливо назвати політикою національних інтересів дії нової української влади, зокрема, обмін продовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі на “примарні” знижки на газ, консолідація влади і створення парламентської більшості “на незаконній індивідуальній основі”, кримінальне переслідування політичних опонентів, згортання свободи слова, призначення міністром освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА, а також встановлення у Запоріжжі пам’ятника Йосипу Сталіну.
“Сьогодні загроза незалежності України велика, як ніколи раніше. Ці дії можуть призвести до повного знищення Української держави, громадянського суспільства і культури.
Ми, громадяни України та етнічні українці, перебуваючи далеко від рідної землі, залишаємося частиною українського народу і не будемо стояти осторонь суспільних процесів, які відбуваються на Батьківщині”, - наголосили учасники віча.
|Учасники акції протесту в Мадриді.
Вони висловили протест проти антиукраїнських дій влади і вимагають припинити порушення Президентом, прем’єр-міністром та Верховною Радою положень Конституції та законів України, оскаржити в Конституційному Суді та денонсувати угоду з Росією про продовження строку базування Чорноморського флоту РФ у Криму, офіційного спростування заяви Президента В.ЯНУКОВИЧА в Парламентській Асамблеї Ради Європи про те, що Голодомор 1932-1933 років не може вважатися геноцидом українського народу, припинити всі дії з поглинання стратегічних об’єктів української економіки Росією чи будь-якою іншою країною.
Українці Європи також вимагають припинити згортання свободи слова в Україні, не допускати кримінального переслідування політичних опонентів, забезпечити виконання статті 10 Конституції України про державну мови в усіх сферах життя, розпочати та провести реформи судової системи, економіки, системи охорони здоров’я, соціальної сфери.
Фото надані учасниками та організаторами віче