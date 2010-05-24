Українці Європи вимагають від влади дотримання Конституції (фото)

17:53, 24 травня 2010
Суспільство
4187 0

Привід - стурбованість останніми діями

Українці, які живуть в країнах-членах Європейського Союзу, 23 травня провели віче, під час якого висловили стурбованість діями нової влади в Україні.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив голова Християнського товариства українців Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

За його інформацією, цей загальноєвропейський захід ініціювали Християнське товариство українців Італії, Громадянська ініціатива українців у Польщі, Спілка українців у Португалії та Українська громада в Іспанії. До проведення акції активно долучився Європейський конгрес українців, що об’єднує українські організації у 23-х країнах Європи.

”Вибір дати віча був невипадковим. Власне, на Зелені свята у 1979 році під час свого першого візиту до Польщі Папа Римський Іван Павло ІІ молився про зіслання Святого Духа на цю країну, поневолену комунізмом. Ця подія вважається початком глобальних змін у Центрально-Східній Європі”, - зазначається у повідомленні, текст якого передано УНІАН.

Головна мета віча – донести до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України позицію українців Європи щодо останніх кроків влади, а також озвучити її широкій громадськості країн проживання.

“Всеєвропейське віче є громадською ініціативою українських громад Європи і не має жодного стосунку до політичних партій в Україні», - наголошується у повідомленні.

Приводом до скликання віча стала стурбованість українців Європи останніми діями влади в економічній, політичній та гуманітарній сферах.

На прохання громад в українських церквах різних конфесій відбулися богослужіння за Україну та за просвітлення Святим Духом української влади і народу.

У другій половині дня в Мюнхені, Римі, Лісабоні, Афінах, Варшаві, Флоренції, Мадриді, Таллінні та інших великих містах Європи відбулися народні віча. Це була перша скоординована протестна акція українців за кордоном, яка одночасно відбувалась у такій кількості міст.

Учасники акції також схвалили спільне звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

“Методи правління та провальна політика нової української влади ставлять під сумнів існування України як незалежної держави. За три місяці президентства В.ЯНУКОВИЧА практично вся влада зосередилася в одних руках. Несприйняття цієї політики половиною виборців ігнорується. Новий Президент, всупереч своїм передвиборчим обіцянкам, навіть не намагається стати Президентом всієї України», - йдеться у зверненні.

Українці Європи зазначили, що неможливо назвати політикою національних інтересів дії нової української влади, зокрема, обмін продовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі на “примарні” знижки на газ, консолідація влади і створення парламентської більшості “на незаконній індивідуальній основі”, кримінальне переслідування політичних опонентів, згортання свободи слова, призначення міністром освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА, а також встановлення у Запоріжжі пам’ятника Йосипу Сталіну.

“Сьогодні загроза незалежності України велика, як ніколи раніше. Ці дії можуть призвести до повного знищення Української держави, громадянського суспільства і культури.

Ми, громадяни України та етнічні українці, перебуваючи далеко від рідної землі, залишаємося частиною українського народу і не будемо стояти осторонь суспільних процесів, які відбуваються на Батьківщині”, - наголосили учасники віча.

Вони висловили протест проти антиукраїнських дій влади і вимагають припинити порушення Президентом, прем’єр-міністром та Верховною Радою положень Конституції та законів України, оскаржити в Конституційному Суді та денонсувати угоду з Росією про продовження строку базування Чорноморського флоту РФ у Криму, офіційного спростування заяви Президента В.ЯНУКОВИЧА в Парламентській Асамблеї Ради Європи про те, що Голодомор 1932-1933 років не може вважатися геноцидом українського народу, припинити всі дії з поглинання стратегічних об’єктів української економіки Росією чи будь-якою іншою країною.

Українці Європи також вимагають припинити згортання свободи слова в Україні, не допускати кримінального переслідування політичних опонентів, забезпечити виконання статті 10 Конституції України про державну мови в усіх сферах життя, розпочати та провести реформи судової системи, економіки, системи охорони здоров’я, соціальної сфери.

Фото надані учасниками та організаторами віче

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter