В Греції знайшли розвалини трьох стародавніх міст

Археологи знайшли на півночі Греції, між містами Козані і Флоріна залишки доісторичного поселення, яке існувало тут приблизно за 6 тисяч років до нашої ери. Повідомлення про знахідку зроблено сьогодні.

Як передає РІА «Новости», розкопки в цих місцях ведуться з 2003 року, але тільки зараз археологи починають розуміти справжні розміри майбутньої роботи. На думку фахівців, йдеться про цілу мережу невеличких доісторичних сіл, велика частина яких ще поки прихована під землею. Тут знайдені кам`яні знаряддя праці, залишки чечевиці, яку обробляли стародавні селяни, а також понад 50 скам’янілих глиняних фігурок.

Раніше на цьому тижні в приморському афінському районі Вула було виявлено великі - площею понад 1500 квадратних метрів - розвалини стародавнього ринку, що включають античну вулицю, магазини, святилище. Ці розвалини датуються приблизно п`ятим-четвертим століттями до нашої ери. Думку археологів про те, що тут міг розташовуватися ринок, підтверджують знайдені монети, гирі для вагів і безліч черепків керамічних судин.

А в афінському районі Меніді ведуться розкопки щойно відкритого античного театру. Учені припускають, що їм вдалося знайти античне місто Ахарни, яке розташовувалося тут в давнину. Вірогідно, що в цьому театрі колись грали комедію знаменитого драматурга старовини Арістофана "Ахарняне", в якій, втім, жителі Ахарн зображені достатньо обмеженими людьми, які заробляють на життя перепалом вугілля і виступають в політичних питаннях з неосвічених позицій.

Крім того, минулого тижня було оголошено про ще кілька окремих знахідок видатної цінності. Так, в Діоне, священному місті стародавньої Македонії, було знайдено масивну статую Гери. Неподалік міста Кавала археологи знайшли колісницю другого століття нашої ери, що практично повністю збереглася, з рельєфними зображеннями подвигів Геракла, а разом з колісницею - поховані останки чотирьох коней.

До цього ж періоду відноситься голова статуї, знайдена на розкопках міста римської епохи Калліндія неподалік Салонік. Найімовірніше, йдеться про копію знаменитої статуї античного героя Мелеагра, виконаної великим скульптором старовини Скопасом. Оригінал статуї не дійшов до наших днів, проте знайдена першокласна римська копія, разом з іншими копіями, вже відомими археологам, допоможе фахівцям скласти краще уявлення про те, яким був оригінал.