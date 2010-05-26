Тігіпко обіцяє систему автоматичного повернення ПДВ

Віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявляє, що з серпня буде запроваджена система автоматичного повернення ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО сказав журналістам у Кабінеті міністрів.

«Зараз затягнули трошки з вирішенням питань по реструктуризації старої заборгованості, але найближчим часом ця постанова вийде, і в добровільному порядку підприємства зможуть отримати ті цінні папери, яких дуже чекає ринок, і вони зразу, мені здається, перейдуть у гроші, і це допоможе нашим, у першу чергу, експортерам», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ зробив відповідне доручення, яке передбачає перехід з серпня на автоматичне повернення ПДВ.