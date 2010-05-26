На ММК ім. Ілліча зазіхають "рейдери, яких не можна посадити"?

Генеральний директор ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» Володимир БОЙКО спростовує інформацію про продаж підприємства.

Про це В.БОЙКО заявив сьогодні в інтерв`ю УНІАН, коментуючи анонс про проведення прес-конференції, присвяченій продажу ММК ім. Ілліча. Анонс про прес-конференцію на тему «В.БОЙКО продав Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» був направлений сьогодні ЗМІ.

“Це 100% брехня, якісь рейдери, котрих не можна посадити, намагаються одержати контроль над підприємством. Рейдерська атака на підприємство триває вже більше року, ми навіть збори акціонерів не можемо провести”, - заявив В.БОЙКО.

При цьому він підкреслив, що структура власників підприємства залишається незмінною.

Як повідомляв УНІАН, збори акціонерів ТОВ «ММК імені Ілліча», заплановані на кінець квітня цього року, були перенесені на пізніший термін.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті газети трудового колективу ММК ім. Ілліча "Ильичевец", причиною перенесення дати зборів послужила прийнята 18 березня ц.р. Донецьким господарським судом ухвала, якою реєстраційній компанії забороняється видача реєстру акціонерів. "Цією ухвалою суд, ще навіть не приступивши до розгляду питання, а лише на забезпечення позову, порушуючи статтю 67 Господарського процесуального кодексу України, приймає рішення, що робить неможливим проведення зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства", - сказано в інформації газети.

«Ильичевец» також нагадує, що це вже не перша ухвала суду. Для аналогічного забезпечення позову на 14 тисяч акцій суд ще 12 травня 2009 року прийняв постанову, якою заборонив рух більше 3 млрд. акцій, чим явно перевищив доцільний рівень забезпечення вимог. На підприємстві переконані в тому, що те, що все відбувається, є ланцюгом рейдерскої атаки, котра добре спланерувала на акціонерне суспільство.

Згідно з інформацією газети «Ильичевец», рішення суду на забезпечення позовів оскаржене.

ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ММК ім. Ілліча за підсумками 2009 року скоротив виробництво основних видів продукції на 19,6-29,2%, порівняно з 2008 роком.

ВАТ «ММК імені Ілліча» - колективне підприємство. Власником контрольного пакета акцій ВАТ (більше 90%) є ЗАТ «Ілліч-Сталь». У свою чергу, засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.