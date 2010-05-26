У селі Анатоліївка Березанського району Миколаївської області внаслідок падіння у колодязь загинув 80-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МНС у Миколаївській області, повідомлення про трагедію надійшло від співробітників міліції, які попросили допомоги у вилученні тіла чоловіка, якого знайшла його дружина у колодязі на власній присадибній ділянці.