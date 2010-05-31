Бойко попросив Януковича розібратися з “колосальною рейдерською атакою”

Голова правління – генеральний директором ВАТ “Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча” Володимир БОЙКО просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА втрутитися у ситуацію навколо “колосальної рейдерської атаки” на підприємство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА та В.БОЙКА.

В.БОЙКО поінформував главу держави про ситуацію, що склалася на комбінаті. За словами керівника підприємства, йдеться про “колосальну рейдерську атаку” на ММК, що розпочалася ще за попереднього уряду і триває вже рік.

Від імені трудового колективу В.БОЙКО звернувся до Президента з проханням розібратися у ситуації.

“Я поінформував Президента про ситуацію на комбінаті. Ситуація дуже складна”, – сказав В.БОЙКО після зустрічі.

Гендиректор ММК вкотре спростував інформацію про продаж підприємства.

“Я ніколи нічого не продавав і не продаю... Зараз, думаю, і Президентом, і урядом буде вжито низку заходів з метою захисту колективу та подальшої боротьби з цією рейдерською атакою”, – заявив він.

На переконання керівника підприємства, у ситуації, що склалася, насамперед, треба “все розставити по місцях” та притягнути винних до відповідальності.

“Далі ми будемо об’єднуватися з кимось, тому що інакше комбінат імені Ілліча, який не має своєї сировинної бази, просто загине. Визначимося, з ким будемо об’єднуватися, оскільки ми просто не зможемо самі вижити у цей суворий час”, – сказав В.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня на сайті газети трудового колективу ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» «Ильичевец» було розміщено повідомлення про те, що офіс «Української реєстраційної компанії», яка здійснює ведення реєстру акцій ММК ім. Ілліча і ЗАТ «Ілліч-Сталь», захоплено невідомими.

За даними видання, група невідомих блокувала доступ співробітників до робочих місць, а директору «Української реєстраційної компанії» повідомлено, що на його місце вже призначено нового керівника.

Раніше, 26 травня, представник компанії «Формігос Холдинг Лтд.» (Кіпр) Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив, що 90% акцій ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» були придбані на користь російської компанії.

За його словами, компанії «Формігос Холдинг Лтд.», «Рівейн Лтд.», а також декілька інших компаній викупили 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь», якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

Разом із тим генеральний директор ММК ім. Ілліча В.БОЙКО спростовував інформацію про продаж підприємства, заявляючи про рейдерську атаку на меткомбінат.

Довідка УНІАН. ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого й товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ВАТ «ММК імені Ілліча» – колективне підприємство. Власником контрольного пакета акцій ВАТ (понад 90%) є ЗАТ «Ілліч-Сталь». У свою чергу засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.