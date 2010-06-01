Янукович призначив послів України в Австрії та Франції

00:18, 01 червня 2010
Суспільство
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Укази розміщено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Австрія Андрія БЕРЕЗНОГО і Олександра КУПЧИШИНА – Надзвичайним та Повноважним Послом України у Французькій Республіці.

Про це йдеться в указах В.ЯНУКОВИЧА від 31 травня, тексти яких розміщені на сайті глави держави.

 

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