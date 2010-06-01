Адвокат: арешт звинувачених у викраденні бухгалтера ПГЗК є незаконним

Центрально-міський районний суд Кривого Рогу не дав санкції на повторний арешт чотирьох співробітників приватної охоронної фірми, яких звинувачують у викраденні колишнього головного бухгалтера Південного гірничо-збагачувального комбінату Ніни КОЗЛОВСЬКОЇ.

Про це УНІАН повідомив адвокат звинувачених Ігор ГОЛОВКО.

Таким чином, за його словами, суд відкинув безпідставні доводи слідства щодо необхідності тримати звинувачених під вартою. «Центрально-міський районний суд Кривого Рогу, як раніше і Апеляційний суд Дніпропетровської області, ухвалив рішення звільнити моїх підзахисних під підписку про невиїзд», - сказав адвокат.

На думку І.ГОЛОВКА, своїм рішенням криворізький суд підтвердив незаконність повторного затримання його підзахисних.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня співробітників приватної охоронної фірми Є.БОГОМОЛОВА, В.СЕРГЄЄВА, Л.ПОЛЯКОВА і В.ДОЛИНУ, обвинувачених у викраденні Н. КОЗЛОВСЬКОЇ, звільнили з СІЗО Кривого Рогу згідно з постановою Апеляційного суду Дніпропетровської області. "Наступного дня, 29 травня, слідчий запросив наших підзахисних для дачі підписки про невиїзд. Увечері в суботу всі четверо були затримані у новій кримінальній справі, яка була порушена за фактом, нібито вимагання прав на майно ПГЗК шляхом примусу головного бухгалтера підписати якісь документи", - повідомив І.ГОЛОВКО.

Однак, за словами адвоката, слід враховувати, що справи про вимагання і викрадення щодо його підзахисних уже були порушені ще на підставі заяви Н.КОЗЛОВСЬКОЇ, зробленої нею 9 травня 2010 року. "Обидві ці справи Апеляційний суд Дніпропетровської області прийняв до уваги, виносячи свою постанову про звільнення наших підзахисних. Але, незважаючи на це, підставою для порушення нової кримінальної справи 29 травня знову послужила заява Н.КОЗЛОВСЬКОЇ від 9 травня", - уточнив І. ГОЛОВКО

Але, зазначає адвокат, новий слідчий у справі його підзахисних Г.СОЛДАТЕНКО заявив, що підставою для повторного затримання є той факт, що Н.КОЗЛОВСЬКА прямо вказала на обвинувачуваних як на тих, хто вчинив стосовно неї протиправні дії. "І це після очних ставок, на яких Н.КОЗЛОВСЬКА відмовлялася від своїх звинувачень щодо затриманих. У мене немає слів", - сказав І.ГОЛОВКО.

Він переконаний, що Г.СОЛДАТЕНКО вніс завідомо неправдиві дані у протокол затримання. "Він скоює злочин проти правосуддя. Є стаття 371 КК України, яка передбачає відповідальність за такі дії", - зазначив адвокат.