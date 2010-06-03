Україна лібералізує ринок вугільної продукції

Україна до кінця 2012 року планує відійти від схеми функціонування на оптовому ринку вугільної продукції єдиного державного продавця ДП «Вугілля України» і лібералізувати ринок.

Про це сказано в Програмі економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», яку схвалив Комітет з економічних реформ при Президенті України.

Згідно з документом, текст якого оприлюднено на сайті глави держави, в ході лібералізації передбачається впровадити систему прямих договорів закупівлі вугілля, зокрема, і за допомогою аукціонів, а також привести ціни на вугілля державного вугільного сектору до ринкового рівня.

Також передбачається лібералізувати механізми імпорту вугільної продукції в країну.

Ліквідацію ДП «Вугілля України» планується здійснити безпосередньо після розробки механізму прямих дотацій збитковим державним шахтам і ліквідації збиткових шахт.

Одним з першочергових завдань програми визначено відміну вимоги закуповувати енергетичне вугілля державними ТЕС винятково у «Вугілля України».

Нагадаємо, в 2008 році уряд Юлії ТИМОШЕНКО своєю ухвалою зобов`язав державні енергогенеруючі компанії закуповувати вугілля за спрощеною процедурою (з одним учасником) у державного оператора вугільної продукції «Вугілля України». Пізніше дія даної постанови була пролонгована на 2010 рік.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Комітет з економічних реформ при Президенті України схвалив Програму економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».