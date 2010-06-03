Україна лібералізує ринок вугільної продукції
Так свідчить Програма економічних реформ
Україна до кінця 2012 року планує відійти від схеми функціонування на оптовому ринку вугільної продукції єдиного державного продавця ДП «Вугілля України» і лібералізувати ринок.
Про це сказано в Програмі економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», яку схвалив Комітет з економічних реформ при Президенті України.
Згідно з документом, текст якого оприлюднено на сайті глави держави, в ході лібералізації передбачається впровадити систему прямих договорів закупівлі вугілля, зокрема, і за допомогою аукціонів, а також привести ціни на вугілля державного вугільного сектору до ринкового рівня.
Також передбачається лібералізувати механізми імпорту вугільної продукції в країну.
Ліквідацію ДП «Вугілля України» планується здійснити безпосередньо після розробки механізму прямих дотацій збитковим державним шахтам і ліквідації збиткових шахт.
Одним з першочергових завдань програми визначено відміну вимоги закуповувати енергетичне вугілля державними ТЕС винятково у «Вугілля України».
Нагадаємо, в 2008 році уряд Юлії ТИМОШЕНКО своєю ухвалою зобов`язав державні енергогенеруючі компанії закуповувати вугілля за спрощеною процедурою (з одним учасником) у державного оператора вугільної продукції «Вугілля України». Пізніше дія даної постанови була пролонгована на 2010 рік.
Як повідомляв УНІАН, 2 червня Комітет з економічних реформ при Президенті України схвалив Програму економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».