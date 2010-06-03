Реформа ЖКГ пройде в три етапи

Програма економічних реформ передбачає прийняття до кінця року закону про незалежного регулятора на ринку житлово-комунальних послуг.

Про це йдеться в Програмі економічних реформ України на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», яку схвалив Комітет з економічних реформ при Президенті України.

Згідно з документом, розміщеним на сайті глави держави, до кінця цього року передбачається розробити і прийняти закон про незалежного регулятора на ринку послуг ЖКГ.

Другим етапом реформи ЖКГ передбачається до кінця 2011 року передати функції регулювання тарифів на послуги ЖКГ на центральний рівень.

При цьому до кінця 2012 року передбачається збільшити кількість об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), а до кінця 2014 року – створення ОСББ на обов`язковій основі.

Другий етап проведення реформи також передбачає створення ринку житлово-комунальних послуг і залучення приватних компаній через механізми державно-приватного партнерства для надання послуг ЖКГ і модернізації інфраструктури.

Третім етапом реформування комунального сектора передбачено до кінця 2014 року забезпечити технічне переоснащення і підвищення ресурсоефективності житлово-комунального господарства.

При цьому в результаті проведення реформи очікується збільшення до 70% кількості ОСББ у будинках з п`ятьма і більш поверхами, зменшення частки старих та аварійних тепломереж з 15,7% до 12%, зниження показників використання природного газу на 15% до 2014 року, зниження показників використання решти ресурсів мінімум на 3% щороку до 2014 року, забезпечення 100% обліку спожитих послуг.

Як повідомляв УНІАН, учора Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.

Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава», розроблена і схвалена Комітетом з економічних реформ при Президенті України, реалізовуватиметься в три етапи: 2010 рік, 2011-2012 рр. і 2013-2014 рр.