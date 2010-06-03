Посадовці Київзеленбуду «озеленилися» на 23,4 мільйона

Міліція викрила посадових осіб київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд», які заволоділи бюджетними коштами на суму 23,4 млн. грн., виділеними, згідно з розпорядженням КМДА, на закупівлю саджанців дерев та кущів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві.

За даними ЦГЗ, перевіркою встановлено, що 24 квітня минулого року АТЗТ «Укрмашпром» і «Київзеленбуд» уклали договір щодо поставки саджанців дерев та кущів на суму 27 млн. грн., яку було перераховано «Укрмашпрому» з місцевого бюджету.

В подальшому на виконання умов договору вказаним товариством у травні 2009 року було укладено угоду з ТОВ «Укркомплект» щодо придбання вказаного товару і перераховано кошти у сумі 26 млн. грн.

У свою чергу, «Укркомплект» уклав відповідні договори про придбання саджанців ще з трьома товариствами. Після часткового отримання саджанців та їхньої посадки на території Києва наприкінці травня минулого року «Київзеленбуд» та «Укрмашпром» уклали договір зберігання, відповідно до якого власник майна «Київзеленбуд» передав зазначеному товариству 30 тис. саджанців на суму 24 млн. грн.

У свою чергу, «Укрмашпром» того ж місяця уклав фіктивні договори ще з низкою товариств на зберігання майже 30 тис. саджанців на загальну суму близько 25 млн. грн. Надалі службові особи «Київзеленбуду» шляхом проведення фіктивних угод заволоділи 23,4 млн. грн.

За зібраними матеріалами слідчим управлінням столичного главку міліції порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна) Кримінального кодексу України.