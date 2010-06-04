Бродський: до кожної області буде призначено по два представники

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва) Михайло БРОДСЬКИЙ заявив, що для роботи у територіальних представництвах комітету люди призначатимуться з Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи під час засідання громадської колегії Держкомпідприємництва.

За словами М.БРОДСЬКОГО, виконання функцій представниками комітету на місцях незадовільне. «На жаль, виконання функцій незадовільне – лобіювання чиїхось інтересів. Є представники, які дійсно працювали», - сказав він.

Глава Держкомпідприємництва повідомив, що у кожну область буде призначено по два представники комітету. «А також опиратимемося на територіальні галузеві громадські ради і працюватимемо з ними», - відзначив М.БРОДСЬКИЙ.