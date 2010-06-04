В Україні є практичні можливості створити вертольотобудування

Уряд має намір розглянути питання про створення в Україні вертольотобудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі, відповідаючи на питання про його готовність підтримати держпрограму, що передбачає створення в Україні власних вертольотів.

"Це дуже цікава тема, і вона стоятиме на порядку денному", - сказав він.

"У нас є практичні можливості для того, щоб виробляти цю продукцію, є свої нові двигуни, показники яких на 25% перевищують показники тих, що існують у світі, і є всі необхідні комплектуючі. Через 2 тижні я проводитиму окрему нараду з питань авіабудування на "Авіанті", де буде розглянуто і це питання", - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час робочої поїздки до Запорізької області А.КЛЮЄВ відвідав ВАТ "Мотор Січ", голова ради директорів якого В’ячеслав БОГУСЛАЄВ ініціював створення в Україні вітчизняного вертольотобудування.

За словами В.БОГУСЛАЄВА, ухвалення держпрограми з вертольотобудування в Україні дасть додатково 10 тис. робочих місць.

У створенні українських вертольотів, за його словами, буде задіяно близько 30 підприємств, зокрема й ряд таких, які сьогодні "лежать" і завдяки цій програмі зможуть почати працювати.

Крім того, Україна одержить свій власний вертолітний парк як для ВПК, так і для цивільних потреб - МНС, медицини, лісників тощо.