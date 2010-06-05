Клюєв: закінчилися ті часи, коли захоплювали підприємства

Влада втрутилася в ситуацію, що склалася в Запоріжжі на відвалах промислових підприємств «Запоріжсталі» (ЗС), «Дніпроспецсталі» (ДСС) і Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ) в Балці Середній в результаті появи на відвалах компанії «Деа Рома ЛТД», що паралізувала роботу і створила загрозу зупинки заводів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції в Запоріжжі перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, відповідаючи на питання, чи працюватимуть заводи і чи дійсно відвали промпідприємств є «техногенним родовищем», як наполягає «Деа Рома ЛТД».

«Те, що такі містоутворюючі підприємства (ЗЗФ, ДСС і ЗС – УНІАН) працюватимуть, – це однозначно. Це позиція як Кабінету міністрів, так і місцевої влади. А ось ці всі формулювання – це, скажімо так, від лукавого. Закінчилися ті часи, коли захоплювали підприємства. Дехто ще намагається займатися рейдерством – у нас були приклади типу «Турбоатому», але тут дуже жорстка позиція Кабінету міністрів і Президента – все повинно працювати, ніяких захоплень!» – заявив А.КЛЮЄВ.

При цьому він звернув увагу на зміни, що відбуваються зараз у судовій системі країни з метою забезпечення дійсно законного правосуддя. «Вчора вже були звільнені кілька, скажімо так, одіозних суддів, які закон трактували як хотіли. Повірте мені: ще так пару десятків звільнять – і прийматимуться в судах законні рішення», – запевнив віце-прем`єр.

Відзначимо, що ліцензію на розробку «техногенного родовища» компанії «Деа Рома ЛТД» видало Міністерство охорони навколишнього природного середовища саме на підставі судового рішення.

На питання, чи є те, що відбувається в Балці Середній, рейдерством, А.КЛЮЄВ відповів: «Знаєте, все це – рейдерство», – і наголосив, що влада не залишилася осторонь цієї проблеми.

«Ми вже давно втрутилися», – сказав він у відповідь на питання, чи буде влада чекати, коли питання щодо відвалів буде вирішено в судових інстанціях, чи втрутиться в те, що відбувається.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня в другій половині дня представники компанії "Деа Рома ЛТД" зайняли цехи «Дніпроспецсталі», «Запоріжсталі» і Запорізького заводу феросплавів, розташовані на території Балки Середньої. Як обгрунтування їхньої появи на території заводів керівникам меткомбінатів було направлене розпорядження прокурора Заводського району Запоріжжя Сергія БОГДАНА, в якому говорилося, що не треба перешкоджати здійсненню компанією "Деа Рома ЛТД" робіт на території "техногенного родовища в Балці Середній": підприємствам заборонялися всі види робіт, окрім вивозу в Балку Середню шлаків, зокрема переробка власних відвалів і вивіз переробленого для використання у виробничих цілях.

На «Дніпроспецсталі» приходу представників компанії передував візит озброєних співробітників міліції, які вивезли з промполігону заводу всіх працюючих там співробітників ДСС і служби охорони.

На спільній прес-конференції представники ДСС, «Запоріжсталі» і ЗЗФ визначили те, що сталося з територією їх відвалів, як "рейдерське захоплення під прикриттям правоохоронців", а трудові колективи промпідприємств вийшли на акції протесту, під час яких вимагали повернути шлакові відвали меткомбінатів заводам.