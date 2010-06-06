У Криму відбудеться хресна хода зі сходженням на гору

Хресна хода зі сходженням на гору Святого Іоанна до розвалин стародавнього православного храму планується в Криму 6-го червня - в день всіх святих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Сімферопольської і Кримської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

«Гора Святого Іоанна (Пахкал-кая) - одна з вершин головної гряди кримських гір. На ній під час Великої Вітчизняної війни розташовувався партизанський пост спостереження за дорогою Сімферополь - Алушта, і досі збереглися камені фундаменту середньовічної церкви-фортеці», - йдеться в переданому прес-релізі.

Прочани відвідають розвалини монастиря і візьмуть участь в молебні.

Хресна хода проводиться по благословенню митрополита Сімферопольського і Кримського ЛАЗАРЯ.

Єпархія запрошує взяти участь в сходженні на гору парафіян її храмів, священнослужителів канонічної православної церкви, військовослужбовців, козаків, православну молодь і всіх охочих, але просить «розрахувати свої сили», оскільки підйом буде важкий і тривалий.