У Єнакієвому заклали «унікальний музей»

Унікальний політехнічний музей "Український техноленд" може бути створений у Єнакієвому Донецькій області.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД Олександр КАЛУГІН, з такою пропозицією виступили учасники науково-практичної конференції "Технічні музеї як інструмент збереження історичної спадщини і важливий елемент розвитку світової цивілізації", яка цими днями проходить у Донецькому національному технічному університеті.

У конференції, організованій Міжнародною асоціацією академій наук за підтримки Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД, беруть участь науковці і фахівці, представники технічних музеїв з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і України.

Напередодні учасники конференції взяли участь в урочистій закладці "Техноленду" з першими експонатами - шахтною вагонеткою і лебідкою.

О.КАЛУГІН нагадав, що з 1998 року в Донецькій області реалізується програма "Пальма Мерцалова", метою якої є збереження частини світової цивілізації - історії створення унікального промислового комплексу, розташованого на території дореволюційної Росії, пізніше СРСР, а зараз держав СНД.

Основним у реалізації програми є будівництво в Єнакієвому - батьківщині коксівної металургії - сучасного політехнічного музейного комплексу у вигляді "Техноленду".

За словами О.КАЛУГІНА, вагомим аргументом на користь Єнакієвого стала можливість розміщення музею на території закритих вугільних шахт "Червоний профінтерн" і "Юний комунар" – на території, що перевищує 100 га, можна розмістити всі 17 розділів музею.