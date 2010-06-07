У Києві специ «освоїли» бюджетних 27,2 мільйона

У Києві викрито службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які привласнили 27,2 млн. грн., виділених їм державною інноваційною фінансово-кредитною установою на реалізацію спецпроекту зі створення сучасного виробництва легких багатоцільових вертольотів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.364 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем й зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.