Завтра в Україні - спека

Завтра, 8 червня, в Україні очікується підвищення температури повітря до 29-31° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, без опадів, лише в Криму, а вдень і в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, на півдні та сході північно-східний, 5-10 м/с, в Криму, а вдень і в західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні 16-19°; вдень 24-29°, у південній та східній частині до 31°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 15-20°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-8 м/с. Температура вночі по області 10-15°, вдень 24-29°; у Києві вночі 13-15°, вдень - 27-29°.

Сьогодні, 7 червня, температура води в Чорному та Азовському морях 20-24°, в Дніпрі біля Києва 21°.